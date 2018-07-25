Sarılarak öldüler

Yunanistan
'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen orman yangın
ları tam bir felakete dönüştü. Ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu en az 74 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi
de yaralandı. En küçük kurban ise dumandan boğulan 6 aylık bir bebek oldu. Yunanistan'da 3 gün milli yas ve olağanüstü hal ilan edildi.
POMPEİ FACİASI GİBİ
Atina'nın 40 kilometre uzaklığında Mati gibi sayfiye yerlerini saran alevler, şiddetli rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. 600'den fazla itfaiye eri, 300 kadar araç ve gönüllüler canla başla yangına müdahale ediyor. Bölgede çok sayıda kayıp olduğu, Bir kısmı ağır 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Durumu ağır olanlar nedeniyle ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yangından denize girerek kurtulan ve sırtının yandığını söyleyen bir Mati sakini yaşanan felaketi, "Pompei gibi" sözleriyle tanımladı. Bin 200 konut, otel ve moteli küle çeviren azgın alevler, yörede bulunan 300'den fazla aracın da kül olmasına neden oldu. Yollar, küle dönmüş araç enkazlarıyla doldu. Ev ve arab
aların alev alması, yangının daha da genişlemesine yol açtı.
İlk yapılan resmi açıklamada 24 kişinin can verdiği belirtilmişti. Ancak Nea Makri sayfiye yerindeki bir lokantaya sıçrayan alevlerden kurtulmak için kaçan ve aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 26 kişi, denize ulaşmaya çalışırken alevlerle kayalıkların arasında sıkışarak can verdi. 26 kurbanın cesedi, birbirlerine sarılmış halde bulundu. Diğer kurbanların çoğu ise kumsala doğru kaçmaya çalışırken sıkışan trafikte alevlere yakalananlar...
DENİZE ATLAYARAK KAÇTILAR
Pazar akşamüstü Atina'nın batısında 3 ayrı odak noktada başlayan orman yangınları Atina sahil sınırındaki sayfiye yerlerinde birleşince facianın boyutları da büyüdü. Sayfiye yerlerindeki yazlık evlerinden ve otellerden kaçmaya çalışan tatilcilerin çoğu, son çare kendilerini denize attı. Denizden kurtulanların sayısı 760'ı bulurken, son çare sahile koşan 3 kadın ile 1 çocuk da boğularak can verdi. Binlerce turist de deniz yoluyla tahliye edildi.
ERDOĞAN ÇİPRAS'I ARADI
Atina
yakınlarındaki orman yangınlarının trajik boyutlara ulaşmasından sonra Başkan Erdoğan, Aleksis Çipras
'ı telefonla arayarak taziyelerini bildirdi ve Türkiye'nin yardımına ihtiyaç olup olmadığını sorduğu belirtildi. Yunan Dışişleri Bakanlığı
da bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Nikos Kocyas'ı telefonla arayarak taziyelerini ve dayanışma ruhunu iletmesine özellikle teşekkür edildiği belirtildi. AB heyeti Başkanı Jean Claud Juncker ile Fransa
Devlet Başkanı Emmanuel Macron da Çipras'ı telefonla arayanların arasında yer aldı. AB'nin doğa afetlerine karşı mücadele dairesi de İspanya
ve Kıbrıs'tan başka Fransa ve İtalya'nın da Yunanistan'a itfaiye uçakları göndermeye hazır oldukları açıklandı.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Başbakan
Aleksis Çipras, Bosna Hersek
gezisini yarıda kesti. Savunma Bakanı Kammenos, yangınların ardında bu sayfiye yerlerinde kendilerine yer açmak isteyen kundakçıların olabileceğine işaret etti. Çipras da yangınları "şüphe verici" bulduğunu ifade etti. Kuru otların alevlenmesi; piknik ateşlerinin kontrolden çıkması; elektrik direklerindeki fincanların kıvılcım sıçratması ve ormanda alevlere yakalanan hayvanların başka bölgelere kaçarken alevleri taşıması da üzerinde durulan diğer senaryolar.