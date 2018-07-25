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: ’de saldırısı: 38 ölü

'nin güneyinde saldırısı meydana geldi. Suriye medyası intihar bombasısonın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 09:47
Son Dakika: Suriye’de intihar saldırısı: 38 ölü

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneydoğusunda kontrolündeki Süveyde il merkezinde saldırıları yapıldığını kaydetti.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

REJİMİN SALDIRGANLARI YAKALADIĞI DUYURULDU

Saldırıyı terör örgütü mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, rejimin tüm saldırganları yakaladığı öne sürüldü. AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.

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Son Dakika: Suriye’de intihar saldırısı: 38 ölü
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