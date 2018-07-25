Son dakika: Ürdün, İsrail’in Kudüs’teki hak ihlallerini takip için ekip kurdu

Ürdün hükümeti, İsrail'in Kudüs'de Mescidi Aksa'ya karşı işlediği hak ihlallerini takip etmek ve bunları durdurma yollarını tespit için bir kriz ekibinin kurulduğunu açıkladı.

KRİZ EKİBİ KURULDUĞUNU AÇIKLADILAR

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır El Basal İsrail'in Mescidi Aksa'ya karşı saldırı teşebbüslerini ve buna kaşı tedbirleri görüşmek üzere ilgili birimler ve yetkililerle yoğun temaslarda bulunarak, Ürdün Vakıflar Bakanlığı başkanlığında bir kriz ekibi oluşturulduğunu açıkladı.

MESCİD-İ AKSA'YA UYGULANAN SALDIRILAR

Mescidi Aksa'ya uygulanan saldırıları ve ihlalleri takip edip tedbirler alması için Evkaf Bakanlığının başkanlığında kurulan ekibin, Vakıflar ve Mescidi Aksa Camisi Genel Müdürü Şeyh Muhammed Azam el Hatip, Mescidi Aksa'nın imarı için Haşimi Vakfı Başkanı Dr. Vasfi El Geylani, Mescidi Aksa Müdürü Şeyh Yusuf Ebu Siniyne ve Mescidi Aksa'nın imam hatibi ve dini eğitim müdürü Dr. Nacih Bakirat'tan oluştuğu kaydedildi.

KRİZ EKİBİNİN TOPLANTISINDA

Kriz ekibi yaptığı toplantıda İşgal kuvvetlerinin Mescidi Aksa'nın Yahudileştirilme teşebbüsleri, ve Kudüs'ün statüsünü değiştirme çalışmaları ve aşırı uçlu İsraillilerin Mescidi Aksaya girişleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Mescidi Akya'yı savunma, bütünlüğünü koruma, maddi ve manevi değerlerinin bütünlüğünü koruma konusunda Ürdün'ün imkanları görüşüldü.



Kudüs'ün tarihi Haşimi korumasına, Kudüs haklarının savunulması konusunda avukatlık işlerine bağış, dua, rehabilitasyon rehberliği ve Kudüs'ün mali bağış ve yönetiminin güçlendirilmesinin dahil olduğu belirtildi.