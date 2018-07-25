Srebrentsa'nın sembol ismi Hatice Mehmedovic'e veda!

Bosna Hersek, Srebrenitsa kentindeki soykırımda eşi ve iki oğlunu kaybeden, verdiği mücadele nedeniyle "adalet savaşçısı" olarak hafızalara kazınan Hatice Mehmedovic'e veda etmeye hazırlanıyor.

23 YILDIR MÜCADELE EDİYORDU

1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımından sonra adaletin yerini bulması ve suçluların cezalandırılması için 23 yıl mücadele eden Mehmedovic, bugün Srebrenitsa'da kılınacak cenaze namazının ardından doğduğu köy Bektici'de toprağa verilecek.

Başkent Saraybosna'da tedavi gördüğü klinikte kansere yenik düşen ve 66 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmedovic, ülke tarihinde adalet arayışının sembolü olarak kalacak. Srebrenitsa Anneleri Derneğini kuran ve başkanlık görevini yürüten Mehmedovic'i son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurlayacak.

YÜREĞİNDEKİ ACIYA RAĞMEN SREBRENİTSA'YA GERİ DÖNDÜ

Soykırımda 44 yaşındaki eşi Abdulah, oğulları 21 yaşındaki Azmir ile 18 yaşındaki Almir'in yanı sıra çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic, savaştan sonra 2002'de yüreğindeki acıya rağmen Srebrenitsa'ya geri dönerek adalet mücadelesini yerinde devam ettirdi.

Bir oğlunun kalıntılarına 2007'de ulaşan Mehmedovic, hangi oğluna ait olduğunu bilemediği kemik parçalarını defnedebilmek için 3 yıl bekledi.

Mehmedovic, 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımdan sonra eşi ve oğullarını ancak 2010'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedebildi. Mehmedovic'in 2010'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sevdiklerinin tabutlarının başında çekilen fotoğrafı Avrupa'nın göbeğindeki soykırımın sembollerinden biri oldu.

Mehmedovic, oğlu Almir'in evin bahçesine diktiği, eşi ve oğullarını simgeleyen üç çam ağacıyla dertleştiği için Bosnalılar tarafından "Srebrenitsa annesi" olarak tanınıyordu.

Bosna Savaşı'ndan sonra Hollanda'nın Lahey şehrinde kurulan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (ICTY) birçok davaya katılan ve son nefesine kadar adalet için mücadele veren Mehmedovic'in, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleri hafızalara kazınmıştı.

JOLİE'DEN MEHMEDOVİC'E DUYGUSAL MESAJ

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Mehmedovic'in ölümünün ardından yayımladığı duygu yüklü mesajında Mehmedovic ile dört yıl önce tanıştığını anımsatarak "Savaştan önce Abdulah, Almir ve Azmir ile yaşadığı hayatı anlattı. Sonra 1995'te ölüme nasıl gittiklerini.. Soykırımı yapanlar, işledikleri suçu gizlemek için cesetlerin yerini değiştirdi. Hatice, sevdiklerinin bir parçasına ulaşmak için 15 yıl bekledi." ifadelerini kullandı.

Mehmedovic'in nefret etmek yerine güçlü ve hoşgörülü tutumundan son derece etkilendiğini vurgulayan Jolie, "Hatice farklıydı. Adalet ve gerçekler için 23 yıl yorulmadan mücadele etti. Sağlık problemleri yaşamasına rağmen Suriye'ye yardım konvoyları düzenledi." dedi.

Jolie, "Adalet mücadelesini sonlandıramadan hayata gözlerini yuman Mehmedovic'in yaktığı adalet meşalesi yanmaya devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Onu hep Srebrenitsa kurbanları için adalet arayan biri olarak hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun. Onun davası ilelebet devam edecek." diye konuşmuştu.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerin Srebrenitsa'yı işgal etmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edilmişti. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmişti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömülmüştü.