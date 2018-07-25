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'deki saldırısında ölü sayısı 54'e yükseldi

'nin güneyindeki Süveyde şehrinde gerçekleştirilen saldırısında ölü sayısı 54'e yükseldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 16:39
Suriye'deki intihar saldırısında ölü sayısı 54'e yükseldi

'nin güneyindeki Süveyde şehrinde gerçekleştirilen saldırısında ölü sayısı 54'e yükseldi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLEDİ

Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyde şehrinde sabah saatlerinde militanları intihar saldırısı gerçekleştirmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 22'si sivil olmak üzere 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.


ise yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Öte yandan saldırının bir Rus yetkilinin Süveyde şehrini ziyaretinden günler sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

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Suriye'deki intihar saldırısında ölü sayısı 54'e yükseldi
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