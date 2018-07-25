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Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

D Başkanı gümrük tarifeleri, bariyer ve sübvansiyonların kalkmasının, "adil ticaret olarak" adlandırılabileceğine dikkat çekti. Avrupa Birliği yetkililerinin gümrük ticareti anlaşması için Wahington'a gidecek olmasını Twitter'dan değerlendiren Trump "biz buna hazırız; ancak, onlar hazır değil" dedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 09:44
Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

D Başkanı , gümrük tarifeleri, bariyer ve sübvansiyonların kalkmasının, "adil ticaret olarak" adlandırılabileceğine dikkat çekti.
Trump, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bugün yapacağı görüşme öncesinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD'nin karşılıklı olarak tüm tarife, bariyer ve sübvansiyonları kaldırmaları gerektiğini vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE MESAJ "BİZ HAZIRIZ"

Trump, twitter mesajında, "Avrupa Birliği, ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Washington'a, geliyor. Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması serbest piyasa ve adil ticaret olarak adlandırılabilir. Umarım bunu yaparlar, biz buna hazırız; ancak, onlar hazır değil" dedi.

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Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir
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