ABD ve AB ticaret savaşını bitirdi

AB
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Başkanı Donald Trump
ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı. Beyaz Saray
'da bir araya gelen Trump ve Juncker, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Trump, "AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık" dedi. Trump, AB'nin kısa süre içinde ABD'den soya fasülyesi ve büyük miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgaz satın alacağını da bildirdi. Trump, çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergileri ve misilleme tarifelerine yönelik meseleleri de çözeceklerini kaydetti.