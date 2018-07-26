Afganistan'da istihbaratçıların konvoyuna bombalı saldırı!

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmat Stanikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kampani bölgesinden geçen istihbaratçıların konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.
Saldırıda 4 istihbaratçının hayatını kaybettiğini ifade eden Stanikzey, 6'sının da yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca istihbaratçının öldüğünü iddia etti.