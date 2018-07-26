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'da istihbaratçıların konvoyuna bombalı saldırı!

'ın başkenti Kabil'de istihbaratçıları hedef alan saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:06
Afganistan'da istihbaratçıların konvoyuna bombalı saldırı!

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmat Stanikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemcisinin üstündeki bombayı Kampani bölgesinden geçen istihbaratçıların konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 4 istihbaratçının hayatını kaybettiğini ifade eden Stanikzey, 6'sının da yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Saldırıyı üstlendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca istihbaratçının öldüğünü iddia etti.

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Afganistan'da istihbaratçıların konvoyuna bombalı saldırı!
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