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Göçmenin sınır dışı edilmesini önledi

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Göçmenin sınır dışı edilmesini önledi
'ın Göteborg şehrinden bindiği Türk Hava Yolları uçağında sınır dışı edilmek üzere olan bir Afgan göçmenin bulunduğunu öğrenen İsveçli kız öğrenci, Türk yolcuların da desteğiyle göçmenin ülkesine gönderilmesinin önüne geçti. 21 yaşındaki Elin Ersson, Afgan göçmenin uçaktan indirilene kadar koltuğuna oturmama eylemi yaptı. Yaşananları da Facebook üzerinden canlı yayımladı. Diğer yolcuların desteği ve pilotun devreye girmesiyle Ersson ve göçmen İsveç'te kaldı, Ersson, Türk kabin ekibine teşekkür etti.
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Göçmenin sınır dışı edilmesini önledi
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