Pakistan’da bombaların gölgesinde seçim: 38 ölü

Pakıstan'da kampanya süreci de kanlı başlayan genel seçimlerde oy verme işlemleri sırasında da kan döküldü. Ülkede 105 milyonu aşkın seçmen, dün 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan
Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için sandık başındaydı. Ancak birçok noktada bombalı saldırılar ve şiddet olayları yaşandı. En kanlı eylem Kuetta kentinde yaşandı. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 31 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 370 binden fazla asker ve yüz binlerce polisin yerleştirilmesi de şiddete engel olamadı. Belucistan eyaletinde seçim görevlilerini koruyan askere ateş açılması sonucu 3'ü asker 4 kişi ölürken, partililer arasındaki kavgalarda da 3 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE KINADI
Pakistan 71 yıllık tarihinde birçok kez ordu tarafından yönetildi. Bu seçim, sivil bir hükümetin görev süresini tamamlamasının ardından, iktidarı bir başka sivil hükümete devredeceği ilk oylama olacak. Anketlere göre, seçim hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi- Navaz ile İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı arasında geçiyor. Türkiye ise Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.