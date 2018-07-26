Papaz Brunson'un ev hapsi kararı!

Yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Papaz Brunson'un ev hapsine karar verilmişti. ABD'li Papaz Brunson dün saat 18.00'dan beri ev hapsinde tutuluyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Papaz Brunson'u evinde ziyaret etti. İçeride ev hapsi devam ediyor. 13 Ekim'deki duruşmaya kadar ev hapsi devam edecek.

Rahip Brunson'un ev hapsi kararı!

F tipi cezaevinde tutulan Papaz Brunson'un tutukluluk hali ev hapsine çevrilmişti. Brunson bulunduğu evinde elektronik kelepçe ile tutuluyor. 24 saat gözlem altında tutulacak olan papazın yurt dışı çıkış yasağı bulunuyor.