Son dakika: Kahramanmaraş’ta PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kale Mahallesi Yoksun mevkisinde düzenlenen operasyonda A.K. (54), B.K. (70) ve İ.K. (63) gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler çıkartıldıkları Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanarak Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.