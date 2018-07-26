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Son Dakika:: 'ın Suriye'deki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü tarafından Suriye'de gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "DEAŞ terör örgütünün Suriye’nin Suveyda vilayetinde gerçekleştirdiği ve çok sayıda can kaybına yolaçan son terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 14:46
Son Dakika:Dışişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın Suriye'deki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

tarafından terör örgütü tarafından Suriye'de gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Suveyda vilayetinde gerçekleştirdiği ve çok sayıda can kaybına yolaçan son terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

TÜRKİYE'NİN BAŞTA DEAŞ OLMAK ÜZERE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KARARLILIĞI TAMDIR

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olan Türkiye'nin başta DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG olmak üzere Suriye'de melce bulan terör örgütleriyle mücadele kararlılığı tamdır. Türkiye, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleriyle mücadele kararlılığını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kanıtlamıştır. Suriye'den kaynaklanan terörün kökünün kazınması terör örgütlerini doğuran koşulların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bunu sağlayacak ise müzakere edilmiş, muteber ve kalıcı bir siyasi çözümdür."

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Son Dakika:Dışişleri Bakanlığı: DEAŞ'ın Suriye'deki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz
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