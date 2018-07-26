Sonsuza kadar birlikte

İsrail
'in işgal altında tuttuğu Filistin
topraklarında dünyanın gözü önünde yaptığı katliamların arkasında trajik hikayeler gelmeye devam ediyor. Karadan, havadan ve denizden abluka altında tuttukları Gazze
Şeridi'ne hedef gözetmeksizin füze yağdıran İsrail'in kurbanları arasında olan iki yakın dost un hikayeleri yürek burktu. Middle East Eye sitesi, 16 yaşındaki Luay Kahil ile 15 yaşındaki Emir el Nimra'nın şehit olmadan önceki son saatlerini haberleştirdi.
HAFIZLIK YAPIYORDU
İsrail füzeleri, 14 Temmuz günü Gazze'deki Katiba Meydanı'nı hedef aldı. Bu saldırı sırasında Kahil ile Nimra şehit düştü. Çocukluklarından bu yana hiç ayrılmayan iki sıkı dostu ölüm de ayıramadı. Habere göre Gazze'deki herkes ikilinin kardeş gibi olduklarını biliyordu. Saldırı günü ikisi için de sıradan bir gündü. Yaz tatili olduğu için Kahil gündüzleri vaktini amcasının spor salonunda ve camide hafızlık yaparak geçiriyordu. İleride profesyonel sporcu olmak isteyen Nimra da babasının ehliyet okuluna yardıma gitmişti. Kahil ile Nimra akşamüzeri her zamanki gibi buluştu. Beraber yemek yediler. Katiba Meydanı'nda diğer yakın arkadaşları Muhammed el Cemal ile buluştular. Bir süre meydanın yakınında futbol oynadılar. Ardından meydanda henüz tamamlanmamış bir apartmanın çatı katına çıkarak selfie çekmek istediler. Cemal, İsrail'in son zamanlarda artan saldırıları nedeniyle binaya çıkmadı. Kahil ile Nimra omuz omuza çatının yolunu tuttu ve ikili son selfielerini de burada çekti. Cemal, "Yanlarından ayrılırken pazar günü buluşmak için sözleştik. İkisini de bir daha morgda göreceğim hiç aklıma gelmemişti" sözleriyle acıyı özetledi. Görgü tanıklarına göre Kahil ile Nimra çatıda otururken İsrail ordusuna ait F-16 Katiba Meydanı'na 4 füze attı. Füzeler içerisinde sadece iki yakın dostun bulunduğu binayı hedef aldı. Çok katlı bina anında yıkıldı. Enkaz ve şarapneller nedeniyle meydanda oynayan 12 çocuk daha yaralandı. Çok geçmeden iki yakın dostun cansız bedenlerine ulaşıldı. Nimra'nın annesi Maha, "Meydandaki saldırıyı öğrendik. İkisinin de orada olduğunu biliyorduk. Hemen taksi ile hastaneye geçtim. Radyoda şehitlerin isimleri okunacaktı şoförden kapatmasını istedim. Şehit oldukları içime doğmuştu" dedi. İsrail ordusu dün de Gazze Şeridi'ne top atışıyla saldırılar düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli şehit oldu, 1 kişi yaralandı.