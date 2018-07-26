Suriye’de DEAŞ katliamları: 156 ölü

SURIYE'NIN güneyindeki Süveyde ilinde dün eşzamanlı olarak gerçekleştirilen terör saldırılarında 62'si sivil 156 kişi yaşamını yitirdi. Rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyuruldu. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ
gerçekleştirdi. Saldırıların yerel saatle 05.00'te meyve ve sebze halinde başladığı, bundan kısa bir süre sonra da ikinci bir saldırganın şehrin merkezindeki kalabalık bir meydanı hedef aldığı aktarıldı. Şehir merkezinde Dürzilerin yoğun yaşadığı şehirde ve köylerinde çoğunluğu intihar kemeriyle girmiş saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ölenlerin 28'inin Esad yanlısı militanlardan olduğu kaydedildi. Dünkü saldırıların DEAŞ'ın en kanlı katliamlardan biri olduğu belirtiliyor. Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.