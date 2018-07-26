Yüreğimiz yandı Komşu

Yunanistan
'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangın
larının ardından bilanço kötüleşmeye devam ediyor. Yangınlara kurban giden ve alevlerden kaçmak için girdikleri denizde boğulanların sayısı 81 oldu. Kül olan sayfiye yerlerinden Rafina bölgesi Belediye Başkanı Evangelos Bournous, ölü sayısının 100'den fazla olacağı görüşünde. 23'ü çocuk olmak üzere 200'e yakın yaralı var. Yoğun bakımda olan 10 kişinin sağlık durumları ise iyi değil. Ölen ve yaralananların yanı sıra aralarında yabancı turist
lerin de bulunduğu 100'den fazla kişi kayıp. Arama kurtarma ekipleri dün de canlılara ulaşmaya çalıştı. İşte Yunan halkına ve turistlere kıyameti yaşatan felaketten geriye kalan notlar:
Yangının azgın alevlerinden kurtulmak isteyen birçok kişi boğularak öldü.
Denize ulaşmak için uçurumlardan atlayarak yaralananlar oldu.
Haritadan silinen yerlerden olan Mati'deki yazlıklar, genellikle torunlarla doluydu. Atina ve diğer şehirlerde çalışanlar yazları çocuklarını, anneanne ve dedelerine emanet ediyor. Felaketin ardından anne ve babalar hem çocuklarını hem de kendi anne babalarını kaybetti.
EŞİNİN YANIŞINI İZLEDİ...
Bir baba, bebeğini kucaklayarak apar topar denize kaçarken, arkalarından gelen eşinin alevlerden kaçamadığı ortaya çıktı. Çaresiz adam, eşinin yanışına şahit oldu.
Bir çiftin, yaşlı komşularını kurtarmaya çalışırken alevlerin içinde kalması trajediyi gözler önüne serdi.
Denize atlayanlardan onlarca kişi, yüzme bilmeyenlerin boğulmalarını izlemek zorunda kaldı. Saatlerce yüzmekten yoruldukları için yüzme bilmeyenlere yardım edemediklerini anlattılar.
Alevlerden kaçmaya çalışan bir kişinin ölmeden önce erimiş asfaltta bıraktığı ayak izleri felaketin simge karesi oldu.
Atina'dakiler TV ekranlarından kendi yazlıklarının yanmasını izledi.
ATİNA KAPKARA...
Yayımlanan drone görüntülerinde 4 milyon nüfuslu başkent Atina'nın hemen yanı başındaki sayfiye yerlerinin adeta haritadan silindiği ortaya çıktı.
KIYAMET GİBİYDİ
FELAKETİN
ardından görgü tanıklarının ifadeleri trajedinin boyutunu gözler önüne serdi. Yangından bir grup arkadaşıyla denize atlayarak kurtulan Nikos Stavrinidis, "Bir kişinin yandığını görmek, ancak bir şey yapamamak ne kadar kötü bir şey anlatamam. O kadar hızlı gelişti ki. Yangını uzaktan gördük, küller bize ulaşıyordu, sonra birden çevremizi sardı. Tarif etmesi mümkün değil" diye konuştu. Evden çıkmayarak alevlerden kurtulmayı başaran 65 yaşındaki Theodoros Christopoulos ise "Kaçmaya çalışanların arabaları, evin önündeki yolu tıkadı. Herkes bağrışıyordu. Yangının rüzgarla birlikte geldiğini görebiliyorduk. Önce kokusu geldi. Gökyüzü kıyamet gibi siyaha büründü ve bir anda sardı" dedi.
ÇOK TANIDIK BİR FACİA...
ORMAN
yangınlarının sık yaşandığı Yunanistan'da, olası felaketlere karşı yeterince önlem alınmaması, itfaiye gücünün yenilenmemesi tepki çekti. Sayfiye yerlerindeki şehir planlamasında gözlenen çarpıklıklar, üstüne üstlük kendilerine "arazi açmak" isteyen kundakçıların engellenememesi eleştiri oklarını Yunan hükümetine çevirdi. Birbiri ardına çıkan orman yangınlarının büyük acılara yol açtığı 2007'nin ağustos ayında Mora Yarımadası'ndaki Zaharo kasabası alevlere teslim olmuştu. Yangında 63 kişi yaşamını yitirmişti. Aynı yıl, çeşitli bölgelerde çıkan yangınlar sonucu yüz binlerce dönüm arazi yanmış, toplam 84 kişi hayatını kaybetmişti. 2008'de Rodos Adası'nda yaşanan yangında 110 bin dönüm arazi kül olmuştu. Pendeli'de 21 Ağustos 2009'da 175 bin dönüm arazi yanmıştı.
SOPHİA VE VASİLİKİ SIR OLDU
YANGIN
ortasında 9 yaşındaki Sophia ve Vasiliki isimli ikiz çocuklarını arayan bir ailenin dramı sürüyor. Kız kardeşler bir kurtarma botu içinde görüldü. Ancak iki gündür hala haber alınamıyor. Çocukların bulunması için sosyal medyada da kampanya başlatıldı.
Yazlık evlerin bahçelerinde bağlı olan köpekleri de alevler yuttu. Faciadan sağ kurtulanlar "Ölene kadar bağıran hayvanların canhıraş seslerini unutamayacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Pavlopulos'a taziye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan sonra dün de Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u telefonla aradı ve taziyelerini bildirdi. Erdoğan'ın Türkiye
'nin Yunanistan'a her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu yinelediği öğrenildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da içten teşekkürlerini bildirdiği ve ihtiyaç duyulduğunda Türkiye'den yardım isteneceğini belirtildi.
Öte yandan dün Yunan gazeteleri faciadan hükümeti sorumlu tuttu. Ta Nea
gazetesi, "Ulusal trajedi - Öfke ve acı" başlığını attı. Eleftheros Typos gazetesi, "Onları alevlere terk ettiler" dedi. Ethnos gazetesi ise "
Faciaya yıllarca süren ihmaller ve siyasi alışverişler yol açtı" ifadesini kullandı.
Mübadele'nin 'Yeni Fethiye'siydi
ATİNA yangınında onlarca kişiye mezar olan ilçelerden biri de 1924'teki Mübadele sırasında göçen Anadolu Rumları'nın kurduğu, Nea Makri
'ydi... 1923-1924 nüfus mübadelesi yıllarında Fethiye Kayaköy'den 6 bin 500 Hıristiyan Yunanistan'a göç ettirilmişti. Kayaköy'den gidenler Türkiye topraklarında bıraktıkları evlerinin benzerlerini Nea Makri'de yapmıştı.