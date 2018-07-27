ABD’den aldıkları silahları satıyorlar

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar Suriye'nin Menbiç kentinden ve Fırat'ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü PKK
/PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağladığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Menbiç'ten çekileceği ve şimdiye kadar gönderilen silahların geri alınacağına ilişkin sözler veren ABD ise bunun tam aksi istikamette adımlar atıyor ve yeni silahlar gönderiyor. ABD'nin zırhlı araçlar, ağır silahlar ve mühimmatla yüklü 200 TIR'dan oluşan konvoyu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Semelka Sınır Kapısı
'nı kullanarak Suriye'ye geçiş yaptığı öğrenildi.