Çin’de bir AVM’de köpek balığı küçük kıza saldırdı

Çin'de bir alışveriş merkezinde bulunan üstü açık akvaryumdaki köpek balığı, 6 yaşındaki bir kızın elini ısırdı.

Çin'in güneybatısındaki Guiyang kentinde bir AVM'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. AVM'nin zemin katında bulunan üstü açık akvaryumdaki bir köpek balığı 6 yaşındaki kızın elini ısırdı. Yerel basında çıkan haberlerde isminin Xiao Li olduğu açıklanan Çinli kızın, büyükannesiyle birlikte akvaryumun kenarında durarak balıkları seyrettiği esnada aniden bir köpek balığının saldırısına uğradığı belirtildi. Haberde, küçük kızın sağ elinin dokuz yerinde kırıklar ve derinliği 5 santimetreyi bulan yaralar olduğu ifade edildi.



AVM yönetimi, akvaryumun yanındaki tabelada "elinizi suya sokmayın" uyarısının bulunduğunu, küçük kızın buna uymaması nedeniyle köpek balığının saldırısına uğradığını savundu. Xiao Li'nin annesi ise kızının sadece akvaryuma yaslandığını, elini suyun içine sokmadığını ileri sürdü.