DEAŞ katliamına 246 kurban

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da çarşamba günü terör örgütü DEAŞ
'ın düzenlediği koordineli saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 246'ya yükseldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman, "Mevcut durumda 135'i sivil 246 ölü var" dedi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen DEAŞ, rejim kontrolündeki kentin 4 noktasında saldırılar düzenlemişti. Saldırı, sivil savaşın başladığı 7 yıldan bu yana yaşanan en kanlı eylemlerden biri oldu. Türkiye, saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı
'ndan "DEAŞ terör örgütünün Süveyda'da gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olan Türkiye'nin başta DEAŞ ve PKK/ KCK/PYD-YPG olmak üzere Suriye'de melce bulan terör örgütleriyle mücadele kararlılığı tamdır" açıklaması yapıldı.