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Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında geniş yankı uyandırdı!

Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı ’in görüşmesi Rus basınında geniş yankı buldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 10:07
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında geniş yankı uyandırdı!

Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya--Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında yapılan ikili görüşme Rus basınında geniş yankı buldu.

"İKİLİ İŞBİRLİĞİNİN ARTTIĞI VURGULANDI"

Ulusal Ren Televizyon kanalı, "Erdoğan ve Putin görüştü. Bu arada Türkiye BRICS'e üye değil. Ama Türkiye ilgi duyuyor" şeklinde yorumda bulundu. Resmi PRAYM ajansı da iki ülke liderlerinin siyasi, ekonomik konuları ele aldığını vurguladı. (RT) televizyonu da, "Erdoğan ve Putin, ikili işbirliğinin arttığını vurguladı" değerlendirmesinde bulundu.

En çok okunan Argumentı i Faktı (AiF) gazetesi de, "Putin, restoranda yemek konusunda Erdoğan'la espri yaptı" başlığını kullandı. Ulusal Zvezda televizyon kanalı da, "Putin, Erdoğan'a ne zaman birlikte restorana gideceklerini açıkladı" şeklinde yazdı.

Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinden ilk detaylar

TSARGRAD: TÜRKİYE VE RUSYA GİBİ İKİ DOSTU KISKANIYORLAR

Tsargrad televizyonu ise "Türkiye ve Rusya gibi iki dostu kıskanıyorlar" dedi. RBC ajansı da, "Erdoğan Putin'i yemeğe bekliyor" şeklinde yorumladı. Resmi Rossiyskaya Gazeta gazetesi, her iki liderin görüşmede espriler yaparak güldüğünü anlattı. Resmi Vesti televizyon kanalı da, "Türk restoranında Rus et yemekleri olursa bu durumda Erdoğan ve Putin birlikte yemekte buluşacak" dedi.

Saygın gazete Kommersant da Erdoğan ve Putin'in turizm ilişkilerini ele aldığını kaydetti. Benzer haberler ise yaklaşık 90 Rus basınında da yer aldı.

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