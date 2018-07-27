Gazzeli Meryem İstanbul’da şifa buldu

Filistin
liler tarafından 30 Mart'ta başlatılan, 140'tan fazla kişinin şehit düştüğü ve binlerce kişinin de yaralandığı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail
askerleri tarafından hedef alınan Meryem Ebu Matar
, İstanbul
'da tedavi görüyor. Filistin bayrağı taşıdığı için askerlerin hedefi olduğunu söyleyen Meryem, Türkiye'de yaşadıklarını ve Filistin mücadelesini anlattı.
'TÜRKLERLE BİZ KARDEŞİZ'
Gazze
'de yaşayan Meryem Ebu Matar, "Türkiye'ye geldikten sonra iyileşmeye başladım. Filistinliler ve Türkler kardeş. Siz bizimle tarih boyunca el ele oldunuz. Bunu asla unutmayacağız. Türk halkını çok seviyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ı çok seviyorum. İyileşince Filistin'in özgürlüğü için tekrar yürüyeceğim. Filistin halkı olarak haksızlığa uğruyoruz. Özgürlüğe kavuşuncaya kadar mücadele edeceğiz. Haklının yanında her zaman Allah olacaktır" şeklinde konuştu.
EN ŞİDDETLİ PATLAYICI
Meryem'in tedavisini ilk günden beri takip eden Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, "Meryem bir gün daha gecikseydi ayağını tamamen kaybedecekti. En şiddetli patlayıcı yaralanması ile karşılaştık. İlk açtığımızda bir hayli şarapnel parçası ve mermi çıkardık. Kemikleri parçalanmıştı ve dolaşım sağlanmıyordu. İlk geldiğinde bacağın yarısı yoktu. Tedavi ederken yüzde 100 yerli kök hücre teknolojisinden yararlandık. Şu ana kadar 42 ameliyat oldu. Yürüteçle rahat bir şekilde yürüyebiliyor ve ayağını kullanabilecek. Ufak tefek ameliyatları var" dedi.
İHH, YETİMLERİN YANINDA
3 yaşında babasını kaybeden Meryem Ebu Matar, Gazze'de İHH
'nın sponsor olduğu yetimlerden biriydi. Meryem'in Türkiye'ye gelmesini sağlayan İHH'nın Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, "2007'den bu yana Gazze'de abluka sürmekte. Gazze, dünyanın en büyük açık hapishanesi olmuş durumda. Demir ve çimento yok. İnsanlar yıkık evlerinin gölgesinde yaşıyor. Şu an Gazze'de ağır yaralı olan ve çıkarılmayı bekleyen yüzlerce insan var ve bu insanların en temel hak olan tedavi hakkı ellerinden alınmış durumda" dedi.
GAZZE 3 ŞEHİDİNİ UĞURLADI
İSRAIL'IN abluka altındaki Gazze Şeridi'ne top atışıyla düzenlediği saldırılarda şehit olan 3 Filistinli defnedildi.