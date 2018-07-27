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Halktan : "Bizi yalnız bıraktın"

Yunan halkı yangının meydana getirdiği yaralarını sarmaya çalışırken bölgeyi ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u öfkeyle karşıladı. Bir vatandaş , “Bizi yalnız bıraktın” diyerek tepki gösterdi. Günlerdir devame den ve 85 kişinin ölümüne sebep olan yangının nasıl çıktığı merak konusu olmuştu. Ülkenin en kötü doğal afetinin çıkış nedeni ile ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 11:20
Halktan Yunan Bakana: Bizi yalnız bıraktın

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangının vurduğu bölgeleri ziyareti sırasında halkın öfkesiyle karşılaştı. Bir vatandaş , "Bizi yalnız bıraktın" dedi.

YANGIN ELEKTRİK KABLOSUNDAN ÇIKMIŞ
Yunanistan'da facia olarak kayıtlara geçen yangında 85 kişi hayatını kaybetmiş ve yangının nedeni merak konusu olmuştu. Bugün yapılan açıklamada yangının elektrik kablosundan çıktığı ifade edildi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise kaçak yapıların ülkenin en kötü doğal afetine yol açtığını ifade ederek, ormanlık alanlardaki kaçak binaların kaçış yollarını tıkayan bir "suç" oluşturduğunu söyledi. Kammenos, bu hafta Atina'nın doğusundaki yangından zarar görmüş bölgeleri ziyareti sırasında kızgın yerli halk tarafından karşılandı.


Mati kasabasındaki yangın bölgesini ziyaret eden Kammenos, kendilerini terk etmekle suçlayan halk tarafından ağırlandı. Bir vatandaş yerel belediye başkanı ve hava kuvvetleri komutanının eşliğinde bakana "Bizi yalnız bıraktın" dedi. Kammenos ise, hükümetin vatandaşlarını korumada başarısız olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.
82 kişinin öldüğü faciada arama ekipleri onlarca kayıp olduğu için ölü sayısının artacağından endişe ediyor. Kurtulanların çoğu deniz tarafından kurtarılırken, Mati'deki kurbanların büyük bir kısmı suya erişemeyen bir uçurumun kenarında yanarak can verdi.

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Halktan Yunan Bakana: "Bizi yalnız bıraktın"
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