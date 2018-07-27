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ordusu 'da bir beldenin girişlerini kapattı

ordusunun, 'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin ölmesi üzerine 'nın orta kesiminde yer alan Kuber beldesinin girişlerini kapattığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:31
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir beldenin girişlerini kapattı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, ordusuna ait bir askeri güç, Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesine baskın düzenleyerek, 'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırıyı düzenleyen Filistinli genç 'un (17) evinde arama yapmaya başladı.

Baskın üzerine beldede çıkan olaylarda İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusu daha sonra beldeyi abluka altına alarak beldenin girişlerini toprak engellerle kapattı.

Filistinli genç Muhammed Tarık Yusuf, dün İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimciyi "bıçaklayarak yaraladığı" gerekçesiyle vurularak öldürülmüştü.

Bıçaklı saldırıda yaralanan Yahudi yerleşimcilerden biri bu sabah ölmüştü.

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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir beldenin girişlerini kapattı
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