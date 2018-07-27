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'nın kapıları yeniden açıldı

polisi, cemaate düzenlediği saldırıdan sonra kapattığı 'nın kapılarını yeniden açtı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 18:46
Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

polisi, cuma namazının ardından cemaate düzenlediği saldırıdan sonra kapattığı 'nın kapılarını yeniden açtı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının tekrar açıldığını belirtti.

Son Dakika:İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı

Kapıların açılmasının ardından onlarca kişi namaz kılmak için tekbir getirerek Mescid-i Aksa'ya girdi.

İsrail güçleri, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne de ses bombası atarak, girişleri kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

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Öte yandan İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat da İsrail polisleri ile kapıların kapalı olduğu anda Aksa'ya girmişti.

- KIBLE MESCİDİ'NE BASKIN

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmasının ardından Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi'ni kuşatmıştı.

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Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı
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