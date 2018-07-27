Pakistan’da zafer eski kriketçinin

Pakistan
devlet televizyonu, dün yapılan federal ve eyalet meclis seçimlerinde eski kriketçi İmran Han
'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yarışı açık ara önde götürdüğünü duyurdu. Kesin olmayan son verilere göre, muhalefetteki eski kriket yıldızı İmran Han'ın partisi PTI, 2013 seçimlerindeki 35 sandalye sayısını 119'a yükseltti. PTI'yi izleyen Navaz Şerif
'in partisi Pakistan Müslüman Ligi (PML-N) sandalye sayısı ise 61'e düştü. Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif
liderliğindeki PML-N'nin geçen seçimlere oranla 100'den fazla sandalye kaybettiği görülüyor. Üçüncü sırada yer alan eski başbakanlardan Benazir Butto
'nun 29 yaşındaki oğlu Bilavel Butto'nun liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi ise 39 bölgede ilk sırada yer alıyor. Sonuçlara hile karıştırıldığını savunan partiler, bugün başkent İslabamad'da bir araya gelerek ortak itirazda bulunmak amacıyla durum değerlendirmesi yapacak.