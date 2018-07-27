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: 'ndan skandal iddiaya yalanlama!

'ndan yapılan açıklasında '''ın Brunson karşılığına serbest bırakıldığı iddiası asılsızdır'' denildi.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 14:55
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal iddiaya yalanlama!

Sözcüsü Hami Aksoy, 'ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yer alan bazı iddialar hakkında konuştu.

Aksoy, ''Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın 'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür.''

Son Dakika... Türk yetkiliden flaş rahip Brunson açıklaması: İddialar doğru değil!

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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal iddiaya yalanlama!
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