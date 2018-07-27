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’ın yıldızına baltalı saldırı

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Giriş Tarihi: 27.7.2018
Trump’ın yıldızına baltalı saldırı
ABD Başkanı Donald 'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını tahrip eden saldırgana 20 bin dolar para cezası verildi. 24 yaşındaki Austin Mikel Clay, gitar kutusu içinde taşıdığı balta ile şöhretler kaldırımında yer alan Trump'ın isminin yazılı olduğu yıldızı parçaladı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Clay'ın 20 bin dolar ödeyerek serbest bırakılmasına karar verildi. Cadde boyunca 2 bin 600'den fazla ünlünün isminin bulunduğu bulvarda yer alan Trump'ın yıldızı daha önce de birçok kez hedef alınmıştı.
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Trump’ın yıldızına baltalı saldırı
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