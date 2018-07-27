Trump’ın yıldızına baltalı saldırı

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını tahrip eden saldırgana 20 bin dolar para cezası verildi. 24 yaşındaki Austin Mikel Clay, gitar kutusu içinde taşıdığı balta ile şöhretler kaldırımında yer alan Trump'ın isminin yazılı olduğu yıldızı parçaladı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Clay'ın 20 bin dolar ödeyerek serbest bırakılmasına karar verildi. Cadde boyunca 2 bin 600'den fazla ünlünün isminin bulunduğu bulvarda yer alan Trump'ın yıldızı daha önce de birçok kez hedef alınmıştı.