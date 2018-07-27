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Son Dakika... Türk yetkiliden flaş rahip Brunson açıklaması: İddialar doğru değil!

Son Dakika Haberi: 'li rahip Brunson'un tutukluluk halinin ev hapsine dönüştürülmesinin ardından dün ABD'den küstah açıklamalar geldi. Bu küstah açıklamalar sonrası ve ABD medyasında ise ve ABD arasında İsrail'de gözatlına alınan ve Türkiye'deki tutuklu papaz Brunson arasında pazarlık yapıldığı yönünde skandal iddialar geldi. Bu iddialara ilişkin AA'ya konuşan Türk yetkili "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında 'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 12:40
Son Dakika... Türk yetkiliden flaş rahip Brunson açıklaması: İddialar doğru değil!

Evanjelist rahip Brunson'un tutukluluk halinin ev hapsine dönüştürülmesinin ardından yönetiminin 'ye yönelik küstah açıklamaları iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu. Yaşanan bu krizin ardından ABD medyasından skandal iddialar geldi. Türkiye'nin ABD ile tutuklu pazarlığı yaptığı iddiasını gündeme getiren ABD medyasına Türk yetkiliden yanıt gecikmedi.

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Brunson açıklaması

"O İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Anadolu Ajansı'na konuşan yetkili, "'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan 'ın salıverilmesi karşılığında 'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.

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Son Dakika... Türk yetkiliden flaş rahip Brunson açıklaması: İddialar doğru değil!
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