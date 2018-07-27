Son Dakika... Türk yetkiliden flaş rahip Brunson açıklaması: İddialar doğru değil!

Evanjelist rahip Brunson'un tutukluluk halinin ev hapsine dönüştürülmesinin ardından ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik küstah açıklamaları iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu. Yaşanan bu krizin ardından ABD medyasından skandal iddialar geldi. Türkiye'nin ABD ile tutuklu pazarlığı yaptığı iddiasını gündeme getiren ABD medyasına Türk yetkiliden yanıt gecikmedi.

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Brunson açıklaması

"O İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Anadolu Ajansı'na konuşan yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.