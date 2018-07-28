Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'li senatörden Trump'a sert sözler: İkiyüzlü!

'li senatörden Trump'a sert sözler: İkiyüzlü!

'li Senaör Bernie Sanders, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD Başkanı 'ın "ikiyüzlü" olduğunu ve "Amerika vatandaşlarını gedirecek maaşlarla işe almak yerine Çin'li birçok işçiyi düşük ücretlerle kendi çıkarları için kullandığını" savundu.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 14:14
ABD'li senatörden Trump'a sert sözler: İkiyüzlü!

'li Senaör Bernie Sanders, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımında ABD Başkanı hakkında;

"Bu nasıl bir ikiyüzlülük! Amerika vatandaşlarını gedirecek ücretlerle işe alma veya çok daha az ücretlerle çalışan Çin'li işçileri işe alıp onları kendi çıkarları için kullanma seçeneği verildiğinde Donald Trump, düşük ücretli denizaşırı işi seçiyor." dedi.

Sanders'ın paylaşımı, Huffington Post'ta yer alan bir haberde "Trump 2020" bayraklarını Çin'deki fabrika işçilerinin ürettiğini gösteren fotoğrafların üzerine geldi.

Trump, Sanders'ın paylaşımına ilişkin bir açıklamada bulunmazken, dün düzenlediği basın toplantısında ABD'de dün açıklanan yüzde 4.1'lik büyüme verisinden memnun olduğunu belirtmiş ve "2018'de yıllık büyüme yüzde 3'ün çok daha üzerinde olabilir" demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li senatörden Trump'a sert sözler: İkiyüzlü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN