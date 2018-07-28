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Donmuş solucanlar çözülerek canlandı

’nın Yakutistan bölgesinde donmuş topraklarda on binlerce yıldır donmuş halde bulunan iki yuvarlak solucan bilim insanları tarafından çözülerek yaşama geri döndürüldü

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Donmuş solucanlar çözülerek canlandı
Rus bilim insanlarının ABD'deki ile işbirliği halinde yaptığı araştırmaya göre; Pleistosen Çağı'ndan bu yana ( 2.588.000 ila 11.700 yıl önce süren ve dünyanın en son tekrarlanan buzullama periyoduna uzanan jeolojik çağ) donmuş halde bulunan iki antik nematod (yuvarlak solucan) petri kaplarında hayata döndürüldü. Yapılan radyokarbon testleri sonucu hayata kaldığı yerden devam eden iki solucandan birinin 41 bin 700 (artı/eksi 1400 yıl), diğerinin ise yaklaşık 32 bin yıl önce donduğu sonucuna ulaşıldı. Solucanlardan biri bir sincap yuvasında bulunurken diğeri ise Alazeya Nehri yakınlarında keşfedildi. 'nın Yakutistan bölgesinden getirilen iki solucanın da "hareket etmeye ve beslenmeye" başladığı belirtildi. 'daki Toprak Biliminin Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Sorunları Enstitüsü'ndeki laboratuvarda yaklaşık 300 antik yuvarlak solucanın çözüldüğü ancak sadece söz konusu iki dişi yuvarlak solucanın hayat belirtisi gösterdiği belirtildi.
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Donmuş solucanlar çözülerek canlandı
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