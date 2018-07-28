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İşgalci 'den İtalyan aktivistlere gözaltı

'da, Ayrım Duvarı'na hapishanesinde tutulan sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivistin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 00:19
İşgalci İsrail'den İtalyan aktivistlere gözaltı

Filistinli aktivist Muhammed el-Lahham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytullahim kentinde Ayrım Duvarı'na Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivistin gözaltına alındığını belirtti.

Lahham, aktivistlerin resmi tamamlamak üzere olduğu sırada bir Filistinli ile gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

İtalyan aktivislerin kimliğine ilişkin bilgi alınamazken, gözaltına alınan Filistinli hakkında da bilgi verilmedi.

Kimliğini açıklamayan 2 İtalyan ressam, birkaç gün önce işgal altındaki Doğu Kudüs ile arasındaki Ayrım Duvarı'nda 30 metre karelik alana hapishanesinde tutulan sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizmeye başlamıştı.

Aralık 2017'de Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve evinin avlusuna zorla giren askerlere tokat attığı videosu yayımlanan Ahed, 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanan Ahed'in mahkumiyetinin 19 Ağustos'ta sona ermesi gerekiyor. Ancak İsrail makamlarından tahliye tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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İşgalci İsrail'den İtalyan aktivistlere gözaltı
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