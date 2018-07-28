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polisinden ’ya gaz bombalı saldırı

Giriş Tarihi: 28.7.2018
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya gaz bombalı saldırı
İsraıl polisi dün yine 'yı savaş alanına çevirdi. Olay, 'Aksa Zaferi' olarak anılan ve 'in Mescid-i Aksa'nın girişindeki güvenlik dedektörlerinin kaldırıldığı 27 Temmuz 2017 tarihinin birinci yılında yaşandı. Onlarca İsrail polisinin gerçekleştirdiği müdahalede en az 2 Filistinli yaralanırken, cami cemaati Meğaribe kapısında toplanarak tekbir getirdi ve sloganlar attı. Bir grup Filistinli genç de Mescid-i Aksa'ya saldıran polislere havai fişekle karşılık verdi. Harem-i Şerif'in içinde bulunan Kıble Mescidi'nin kapılarını kapatan İsrail polisi, mescidin içine ses bombası attı.

BİRİ ÇOCUK 2 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
Gazze Şeridi'nde de İsrail askerleri barışçıl gösteri düzenleyen Filistinliler'e gaz bombası ve mermilerle saldırdı. 14 yaşındaki Mecdi es-Satari adlı çocuk ile Gazi Ebu Mustafa (43) isimli 2 Filistinli şehit oldu, 10'dan fazla kişi yaralandı. Bir diğer olayda Yahudi yerleşimciler, 'daki Calud köyüne baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait bir evi ve tarım arazilerini ateşe verdi, meyve ağaçlarını da kesti.
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İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya gaz bombalı saldırı
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