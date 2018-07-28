İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya gaz bombalı saldırı

İsraıl polisi dün yine Mescid-i Aksa
'yı savaş alanına çevirdi. Olay, 'Aksa Zaferi' olarak anılan ve İsrail
'in Mescid-i Aksa'nın girişindeki güvenlik dedektörlerinin kaldırıldığı 27 Temmuz 2017 tarihinin birinci yılında yaşandı. Onlarca İsrail polisinin gerçekleştirdiği müdahalede en az 2 Filistinli yaralanırken, cami cemaati Meğaribe kapısında toplanarak tekbir getirdi ve sloganlar attı. Bir grup Filistinli genç de Mescid-i Aksa'ya saldıran polislere havai fişekle karşılık verdi. Harem-i Şerif'in içinde bulunan Kıble Mescidi'nin kapılarını kapatan İsrail polisi, mescidin içine ses bombası attı.
BİRİ ÇOCUK 2 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
Gazze Şeridi'nde de İsrail askerleri barışçıl gösteri düzenleyen Filistinliler'e gaz bombası ve mermilerle saldırdı. 14 yaşındaki Mecdi es-Satari adlı çocuk ile Gazi Ebu Mustafa (43) isimli 2 Filistinli şehit oldu, 10'dan fazla kişi yaralandı. Bir diğer olayda Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria
'daki Calud köyüne baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait bir evi ve tarım arazilerini ateşe verdi, meyve ağaçlarını da kesti.