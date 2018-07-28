Meksika Büyükelçiliği sekreteri kayıp

TÜRKİYE'NİN Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreteri olan 29 yaşındaki Türk kadın kayboldu. Büyükelçilik çalışanları 2-16 Temmuz tarihleri arasında, kayıp sekreterin sadece e-posta yoluyla iletişim kurup hasta olduğu ve hastaneye gittiği bilgisini verdiğini aktardı. 23 Temmuz'da ise kadından içi boş bir e-posta alındı. Daha sonra da büyükelçilik, güvenlik güçlerine başvurdu. Savcılık, kayıp kadınla ilgili soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin ailesiyle temas kurulduğunu belirterek, "Meksika Büyükelçiliğimizde görevli bir ikinci katip, bir süredir işe gelmemekte ve nerede olduğu bilinmemektedir" bilgisini verdi. ANKARA