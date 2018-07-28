Son dakika: ABD'den 'Brunson' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.



İKİNCİ GÖRÜŞME



İki bakan, Rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı.

Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.

ABD'DEN YAZILI AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Çavuşoğlu-Pompeo konusunda yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi." denildi.