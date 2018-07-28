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: ABD'den '' açıklaması

Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt , Rahip konusuna dair ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla tekrar görüştü. ABD'den yapılan yazılı açıklamada "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi." denildi..

Giriş Tarihi: 28.7.2018 22:23 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 22:37
Son dakika: ABD'den 'Brunson' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

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İKİNCİ GÖRÜŞME

İki bakan, Rahip 'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı.

Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.

ABD'DEN YAZILI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Çavuşoğlu-Pompeo konusunda yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi." denildi.

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Son dakika: ABD'den 'Brunson' açıklaması
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