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‘Yangınlar kasten çıkarılmış olabilir’

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
‘Yangınlar kasten çıkarılmış olabilir’
Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı , başkent Atina yakınındaki yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini söyledi. Nikos Kostas bu yönde "ciddi belirtiler" olduğunu açıkladı, ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu. Pazartesi günü çıkan ve bazı popüler turistik köylerde de ağır hasara yol açan yangınlarda en az 87 kişi hayatını kaybetmişti. Kurtarma ekipleri perşembe günü sahil kasabası Mati'de yeni cesetler buldu. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise yangın felaketine ilişkin olarak "Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum" dedi.
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