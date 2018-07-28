‘Yangınlar kasten çıkarılmış olabilir’

YUNANİSTAN
Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Kostas
, başkent Atina yakınındaki yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini söyledi. Nikos Kostas bu yönde "ciddi belirtiler" olduğunu açıkladı, yangınlarla
ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu. Pazartesi günü çıkan ve bazı popüler turistik köylerde de ağır hasara yol açan yangınlarda en az 87 kişi hayatını kaybetmişti. Kurtarma ekipleri perşembe günü sahil kasabası Mati'de yeni cesetler buldu. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise yangın felaketine ilişkin olarak "Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum" dedi.