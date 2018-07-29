Birinci Dünya Savaşı 104 yaşında

Avusturya
Arşidükü Franz Ferdinand'ın bugünkü Bosna Hersek
'in Saraybosna kentine yaptığı ziyarette Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi, 20'nci yüzyılın en büyük felaketlerinden biri kabul edilen 1. Dünya Savaşı
'nın başlamasına neden oldu. 28 Temmuz 1914'te ilan edilen savaşın gerekçesi olarak her ne kadar Veliahdın öldürülmesi gösterilmişse de asıl neden olarak Almanya
'nın genişleme politikalarının yanı sıra Avusturya ve Osmanlı Devleti'nin topraklarını koruma gayesi yatıyordu.