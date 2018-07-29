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Birinci 104 yaşında

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Birinci Dünya Savaşı 104 yaşında
Arşidükü Franz Ferdinand'ın bugünkü 'in Saraybosna kentine yaptığı ziyarette Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi, 20'nci yüzyılın en büyük felaketlerinden biri kabul edilen 1. 'nın başlamasına neden oldu. 28 Temmuz 1914'te ilan edilen savaşın gerekçesi olarak her ne kadar Veliahdın öldürülmesi gösterilmişse de asıl neden olarak 'nın genişleme politikalarının yanı sıra Avusturya ve Osmanlı Devleti'nin topraklarını koruma gayesi yatıyordu.
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Birinci Dünya Savaşı 104 yaşında
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