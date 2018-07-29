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Son dakika: , 'ta elektrik santraline saldırdı

Terör örgütü 'ın, 'ın Kerkük vilayetinin güneyindeki yüksek gerilim hattı ve elektrik santraline sabotaj düzenlemesi sonucu 2 ilçe ile ona bağlı kasaba ve köylerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 16:59

Terör örgütü 'ın, 'ın Kerkük vilayetinin güneyindeki yüksek gerilim hattı ve elektrik santraline sabotaj düzenlemesi sonucu 2 ilçe ile ona bağlı kasaba ve köylerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

ELEKTRİK SANTRALİNE SABOTAJ DÜZENLENDİ

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hattı ile bir elektrik santraline sabotaj düzenlediğini ifade etti.

Sabotajın uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bu durum sebebiyle Havice ilçesi, Zap, Abbasi kasabalarıyla onlarca köyün elektriksiz kaldığını söyledi.

Kamil, elektrik kesintisinin sadece Kerkük'te değil Salahaddin vilayetinin Dor ilçesinde de gerçekleştiğini aktardı.

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Son dakika: DEAŞ, Irak'ta elektrik santraline saldırdı
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