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’da 6,4 büyüklüğünde

’nın Lombok Adası'nda 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 09:30
Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem

'nın Lombok Adası'nda 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan depremde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

YERİN 7,5 KİLOMETRE ALTINDA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 7,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan adada deprem nedeniyle çok sayıda ev de hasar gördü.

BBC'nin haberine göre, 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,7 olmak üzere 60'tan fazla artçı deprem kaydedildi.

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Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem
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