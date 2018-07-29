Gazzeli hemşire eşini kurtaramadı

İsrail
işgal ettiği topraklarda kan dökmeye devam ediyor. 30 Mart'tan bu yana Gazze
sınırında devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü
gösterilerinde İsrail askerleri 4 Filistinliyi daha şehit etti. Gönüllü hemşire Lemya Ebu Mustafa
'nın çabası ise kocasını kurtarmaya yetmedi. İsrail askerlerinin önceki gün açtığı ateş sonucu başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Gazi Ebu Mustafa'ya, yaralandıktan sonra ilk müdahalesi, eşi Lemya hemşire tarafından yapılmıştı. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanadığı Mümin Fethi el- Hems'in de dün sabah (17) şehit olduğu belirtildi. Gösterilerde şu ana kadar 18'i çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 150'nin üzerinde Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi.