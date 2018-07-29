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li hemşire eşini kurtaramadı

katletmeye devam ediyor. , İsrail askerlerinin vurduğu eşini kurtaramadı

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Gazzeli hemşire eşini kurtaramadı
işgal ettiği topraklarda kan dökmeye devam ediyor. 30 Mart'tan bu yana sınırında devam eden barışçıl gösterilerinde İsrail askerleri 4 Filistinliyi daha şehit etti. Gönüllü 'nın çabası ise kocasını kurtarmaya yetmedi. İsrail askerlerinin önceki gün açtığı ateş sonucu başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Gazi Ebu Mustafa'ya, yaralandıktan sonra ilk müdahalesi, eşi Lemya hemşire tarafından yapılmıştı. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanadığı Mümin Fethi el- Hems'in de dün sabah (17) şehit olduğu belirtildi. Gösterilerde şu ana kadar 18'i çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 150'nin üzerinde Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi.
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Gazzeli hemşire eşini kurtaramadı
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