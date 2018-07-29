İkizler dedelerinin kucağında ölmüş

Yunanistan
'da
88 kişinin öldüğü yangın
ın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Vatandaşın Güvenliğinden Sorumlu Bakan Vekili Nikos Toskas, kundaklama olasılığının ortadan kalktığını belirterek yangının nedeni "bir kişinin yaktığı odun ateşinin rüzgarla yayılması" olarak açıkladı. Yangında kaybolduktan sonra hikayeleriyle dünya basınının da dikkat çektiği 9 yaşındaki Sofia ve Vassiliki adlı ikiz kızların cansız bedenleri ise 4 gün sonra, anneanne ve dedelerinin kömürleşmiş cesetlerinin kucağında bulundu.