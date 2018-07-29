Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İkizler dedelerinin kucağında ölmüş

İkizler dedelerinin kucağında ölmüş

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
İkizler dedelerinin kucağında ölmüş
'da 88 kişinin öldüğü ın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Vatandaşın Güvenliğinden Sorumlu Bakan Vekili Nikos Toskas, kundaklama olasılığının ortadan kalktığını belirterek yangının nedeni "bir kişinin yaktığı odun ateşinin rüzgarla yayılması" olarak açıkladı. Yangında kaybolduktan sonra hikayeleriyle dünya basınının da dikkat çektiği 9 yaşındaki Sofia ve Vassiliki adlı ikiz kızların cansız bedenleri ise 4 gün sonra, anneanne ve dedelerinin kömürleşmiş cesetlerinin kucağında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkizler dedelerinin kucağında ölmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN