İngiltere’de sosyal medyaya sıkı kontrol geliyor

İngiliz milletvekilleri, sosyal medya
ya kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. İngiltere
Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nin (DCMS) hazırladığı raporda, demokrasinin risk altında olduğu ve derhal harekete geçilmesi gerektiği belirtildi. Ülkede seçmenlerin "zararlı görüşler" ile hedef alındığı uyarısında bulunulan raporda milletvekilleri, sosyal medya şirketlerinin daha sert düzenleme veya daha ağır vergilere tabi tutulmaları gerektiği önerisinde bulundu. Raporda önlem olarak şu önerilerde bulunuldu: Sosyal medya siteleri, hizmetlerinde 'zararlı' içeriklerden sorumlu tutulmalı. Hizmetlerinde yayınladıkları içerikten sorumlu olmadıklarını iddia eden Facebook ve YouTube gibi şirketler, tekrar tekrar "yayıncı" olmaktan çok "platform" olduklarını söylüyor. Ancak 'platform' veya 'yayıncı' yerine "yeni teknoloji şirketi kategorisi" veya ikisi arasında bir şeyin oluşturulması gerekiyor.
Aslı DÜVEN