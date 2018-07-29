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Bakanı: "ABD ile Avrupa arasında ayrılık var"

Bakanı Cevad Zarif, ABD'yle Avrupa ülkeleri arasında bir ayrılık olduğunu ve bundan faydalanılması gerektiğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 10:45
İran Dışişleri Bakanı: ABD ile Avrupa arasında ayrılık var

Bakanı Cevad Zarif, ABD'yle Avrupa ülkeleri arasında bir ayrılık olduğunu ve bundan faydalanılması gerektiğini belirtti.

Başkent Tahran'da büyükelçiler ve özel sektör yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Zarif, "yaptırım müptelası olan ABD'nin bunun kimseye fayda getirmeyeceğini anlayacağını" belirtti.

"ABD VE AB ARASINDAİ AYRILIKTAN FATDALANABİLİRİZ"

Zarif, "ABD ile Avrupa arasında bir ayrılık oluşturabiliriz gibi ham bir düşünceye sahip değilim ama bir ayrılık var ve bundan faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uluslararası camiada giderek yalnızlaştığını savunan Zarif, ülkesine uygulanmak istenen yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

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İran Dışişleri Bakanı: "ABD ile Avrupa arasında ayrılık var"
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