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’dan milli birlik çağrısı yaptılar

Giriş Tarihi: 29.7.2018
İstanbul’dan milli birlik çağrısı yaptılar
'da bir araya gelen li gruplar, 'nin dayatmasına ve işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu. Aralarında Hamas ve Fetih'in de bulunduğu gruplar, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planı kesin bir dille reddetti. Ortak deklarasyon da yayımlayan Filistinliler, ABD'nin dayattığı anlaşmanın Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını belirtti. İsrail işgalini pekiştireceği belirtilen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan ABD planına karşı ve Filistin'in iç bölünmüşlüğünün bitirilmesi için ortak bir deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda, ABD'nin ve İsrail'in dayatmalarına karşı ortak mücadele çağrısında bulunuldu.
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İstanbul’dan milli birlik çağrısı yaptılar
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