İstanbul’dan milli birlik çağrısı yaptılar

İstanbul
'da
bir araya gelen Filistin
li gruplar, ABD
'nin dayatmasına ve İsrail
işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu. Aralarında Hamas ve Fetih'in de bulunduğu gruplar, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planı kesin bir dille reddetti. Ortak deklarasyon da yayımlayan Filistinliler, ABD'nin dayattığı anlaşmanın Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını belirtti. İsrail işgalini pekiştireceği belirtilen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan ABD planına karşı ve Filistin'in iç bölünmüşlüğünün bitirilmesi için ortak bir deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda, ABD'nin ve İsrail'in dayatmalarına karşı ortak mücadele çağrısında bulunuldu.