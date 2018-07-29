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ile Brunson konularını görüştüler

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Menbiç ile Brunson konularını görüştüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Mike Pompeo ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede terör örgütleri ve ile işbirliği ve casusluk suçlamasıyla ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın hukuki süreci ve 'nin kuzeyindeki 'te gerçekleştirilecek olan ortak devriye konuları ele alındı. Görüşme talebinin karşı taraftan geldiği bildirildi. Çavuşoğlu, gün içinde ayrıca Dışişleri Bakanı Adil el- Cubeyr ile de telefonda görüştü.
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Menbiç ile Brunson konularını görüştüler
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