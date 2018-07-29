Menbiç ile Brunson konularını görüştüler

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede terör örgütleri FETÖ
ve PKK
ile işbirliği ve casusluk suçlamasıyla ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın hukuki süreci ve Suriye
'nin kuzeyindeki Menbiç
'te gerçekleştirilecek olan ortak devriye konuları ele alındı. Görüşme talebinin karşı taraftan geldiği bildirildi. Çavuşoğlu, gün içinde ayrıca Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanı Adil el- Cubeyr ile de telefonda görüştü.