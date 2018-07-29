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Son Dakika: Başkan Erdoğan Temimi ile görüştü

Erdoğan telefon görüşmesinde, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi, cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 17:22
Son Dakika: Başkan Erdoğan Temimi ile görüştü

Cumhurbaşkanı , İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi (17) telefonla aradı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi'nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika: Başkan Erdoğan Temimi ile görüştü
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