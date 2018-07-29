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: Elektrik Bakanı görevden uzaklaştırıldı

Başbakanı Haydar el-İbadi, Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi, hakkındaki soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 11:10
Son Dakika: Irak Elektrik Bakanı görevden uzaklaştırıldı

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar bitene kadar Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi görevinden el çektirdi." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'IN BORÇ NEDENİYLE ELEKTİRĞİ KESMESİ...

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen 'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

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Son Dakika: Irak Elektrik Bakanı görevden uzaklaştırıldı
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