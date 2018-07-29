Son Dakika:Ahed et-Temimi Filistin direnişinin sembolünden ilk açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün serbest bırakılan Ahed et-Temimi'nin, bağımsız Filistin devletinin ve direnişinin sembolü olduğunu belirtti. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Abbas, Temimi ve annesi Neriman'ı Ramallah'taki başkanlık ofisinde kabul etti.

Serbest bırakılan Filistin direnişinin sembolü Ahed et-Temimi'den ilk açıklama

"AHED ET-TEMİMİ, FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SEMBOLÜDÜR"

Abbas, burada yaptığı açıklamada, "Barışçıl halk direnişi, işgalcilerin kibrine karşı koymak ve barbarlığını dünyaya göstermek için en iyi silahtır." ifadelerini kullandı.

"Ahed et-Temimi, Filistin direnişinin sembolüdür" diyen Abbas, Temimi, Nebi Salih beldesi sakinleri ve tüm Filistin halkının sergilediği barışçıl halk direnişinin, "Filistin halkının topraklarına bağlı kalacağının kanıtı olduğunu" dile getirdi.

TAMİNİ'NİN BURUK SEVİNCİ

İsrail'in bu sabah serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ve annesi Neriman Abbas görüşme öncesi eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Temimi, burada yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde hala tutuklu Filistinli kadınların bulunması nedeniyle sevincinin eksik kaldığını" ifade etti.

İsrail yönetimi, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi ve annesini bu sabah serbest bırakmıştı. Temimi, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." demişti.

FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SEMBOL İSMİ TAİMİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI!

Ahed et-Tamimi üzerindeki en büyük baskının eğitimini tamamlayamacayak olması olduğunu belirtirken, İsrail sembolünün karşısında direnen isimlerden olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Yapılacak bütün baskılara rağmen İşgalci yönetime direnip eğitim almaya devam ettiklerini dile getirdi.

İsrail'in Filistinli gençlerin eğitim almasını engellemeye çalışmasına rağmen İsrail hapishanelerini bile eğitim yuvasına çevirdiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.