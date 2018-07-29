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Trump, Arap ’su kurmaya hazırlanıyor

ABD'’li yetkililer, yönetiminin ’ın bölgedeki etkinliğini kırmak amacıyla 6 Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 01:39
Trump, Arap NATO’su kurmaya hazırlanıyor

, Başkan 'ın bir süredir 6 Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı askeri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığını açıkladı. Açıklamada, ülkeler arasında füze savunması, askeri eğitim, terörle mücadele ile bölgesel ekonomi ve diplomatik bağların güçlendirilmesi gibi konularda daha derin bir işbirliği oluşturulması öngörüldüğü ifade edildi. Açıklamada, kurulacak birliğin 'ın bölgedeki etkinliğini kırmak ve yayılmasını engellemek amacını taşıdığı da vurgulandı.

Orta Doğu Stratejik İttifakı (MESA) olarak adlandırılan çalışma grubunun 12-13 Ekim tarihlerinde başkent Washington'da yapılması planlanan zirvede tartışılacağı belirtildi. Kurulması planlanan ittifak ile birlikte ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Trump yönetimi ile daha yakın çalışarak, Körfez'deki sorunlara ağırlık verecekleri belirtildi.

Önceki ABD hükümetlerinin Körfez ve Arap müttefikleri ile bir ittifak geliştirme girişimleri geçmişte başarısız olmuştu.

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Trump, Arap NATO’su kurmaya hazırlanıyor
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