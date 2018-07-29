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Yunanistan'daki da ölü sayısı artıyor

Başkent Atina yakınlarındaki da hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 21:58
Yunanistan'daki yangında ölü sayısı artıyor

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri açıklamasında, ın üzerinden geçen 6 günün ardından ulaşılamayan 25 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Malliri ayrıca, yoğun bakımda bulunan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 91'e yükseldiğini açıkladı. Sözcü, yanarak can verenlerden 59 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan, yangın felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenaze merasimleri de sürüyor.

Başkente yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı.

Yangında, ölümlerin dışında 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.

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Yunanistan'daki yangında ölü sayısı artıyor
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