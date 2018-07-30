ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 14 ayrı yerde çıkan yangın
4 günü geride bırakırken, basında yer alan görüntüler yangının nasıl büyük bir felakete neden olduğunu gözler önüne serdi. Alevler
ve dumanların yükseldiği yangında insanlar ve hayvanlar canını kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Aralarında iki çocuk ve büyükannelerinin bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Söndürme çalışmalarına katılan 10 binden fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. Helikopterler de gökyüzünden su atarak söndürme çalışmalarına katılıyor. AP haber ajansı tüm güçlüklere rağmen itfaiyecilerin yangını söndürmekte yol kat ettiğini bildirdi. En az 63 bin hektar ormanlık alan kül oldu. 500 evin yanarak harap olduğu ve 75 evin kısmen yandığı belirtilirken, yüzlerce evin yanma tehlikesinde olduğu açıklandı. Kaliforniya Valisi Jerry Brown, yangının kontrolden çıktığı Shasta ilçesinde 38 binden fazla kişi yangın nedeniyle evlerini tahliye etmek zorunda kaldığını bildirdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken canını kurtarmak isteyen vahşi hayvanlar da ortaya çıktı. Alevlerden kaçan geyik ve çakallar objektiflere takıldı. Yanarak ölen bazı geyiklerin cesetleri yol boyunca görüldü. Hayvanları kurtarmak için gönüllüler seferber oldu. Mark Peterson isimli adam yangından kurtardığı keçilere su verirken objektiflere yakalandı. Gönüllülerin yangından yaralı kurtarılan kedi ve köpekleri su vererek sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
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Yangından kurtularak şerifin ofisinde ailesinden gelecek haberi bekleyen Sherri Bledsowe isimli kadın, çocuklarının ve büyükannesinin yangında can verdiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.